Уряд розширив доступ до грантів для переробної промисловості

Отримати державні гранти для розвитку та відновлення переробних підприємств зможе більша кількість підприємців: уряд змінив порядок надання грантів.

Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до порядку надання грантів для переробної промисловості. Рішення уточнює окремі вимоги до заявників і процедур перевірки.

Зокрема, уточнено визначення пов'язаних осіб. Визначення терміна "пов'язані особи" приведено у відповідність до Податкового кодексу України. Відтепер при визначенні пов'язаності враховується не сам факт родинних зв'язків, а наявність економічного або управлінського впливу між суб'єктами.

"Це означає, що фізичні особи, які є родичами, але ведуть незалежні бізнеси і не впливають на діяльність один одного, не вважаються пов'язаними особами та можуть подаватися на гранти окремо", – говориться у повідомленні.

Також усунено ситуацію, коли через повний збіг прізвища, імені та по батькові з іншою особою в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, заявник автоматично отримував відмову у наданні гранту.

Тепер при співпадінні особистих даних з іншою людиною, заявник заздалегідь може взяти довідку з реєстру і підтвердити, що саме до нього у правоохоронних органів питань немає.

У 2025 році підприємці отримали 347 грантів на 1,7 млрд грн. За час дії програми (липень 2022 року) видано 1 316 грантів на загальну суму 6,7 млрд грн.

Програма продовжує діяти й у 2026 році. Про дату початку приймання заявок буде повідомлено додатково після завершення бюджетних процедур.

Максимальна сума гранту на розвиток — 8 млн грн, на відновлення — 16 млн грн (але не більше суми фактично підтверджених збитків)

Гранти надаються підприємцям, які вже працюють у переробній промисловості і планують розширити виробництво чи планують реалізовувати проект у сфері переробної промисловості.

Їх можна отримати на придбання, доставки та запуску нового обладнання та відновлення потужностей, які постраждали через збройну агресію росії.

Формат підтримки – співфінансування. Для більшості підприємств – 50/50, при закупівлі обладнання виключно українського виробництва – 70/30, для виробників безпілотників, поліграфії, підприємств у зонах бойових дій та підприємств, постраждалих від обстрілів – 80/20.

Бізнес має створити від 5 робочих місць та працювати щонайменше три роки, щоб повернути грантові кошти через податки та збори.

Підприємства, які вже отримували грант і виконали всі зобов'язання за попереднім договором, можуть повторно подати заявку на грант.

Програма "Гранти для переробних підприємств" є складовою політики "Зроблено в Україні", яка спрямована на розвиток виробництва, підтримку внутрішнього ринку та збільшення експорту продукції з високою доданою вартістю.

