Бізнес отримав перші виплати за програмою страхування воєнних ризиків

Перші компанії вже отримали компенсації частини страхової премії за програмою страхування воєнних ризиків – це чотири підприємства, які знаходяться в Києві.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Програма страхування воєнних ризиків переходить від запуску до перших реальних виплат. Чотири українські підприємства отримали компенсації частини страхової премії за договорами страхування майна від воєнних ризиків", – написала вона у Телеграм.

За словами очільниці уряду, це дозволило їм знизити вартість страховки з середнього рівня 4,24% до 1,19%. Усі чотири підприємства знаходяться в Києві.

"Загалом за програмою часткової компенсації вартості страхової премії вже отримано 40 заявок з Київської, Львівської, Рівненської, Черкаської областей та Києва. Загальна вартість страхового покриття за ними складає 4,3 млрд грн", – повідомила Свириденко.

Вона наголосила, що можливість часткової компенсації вартості страхової премії доступна по всій країні. Держава через Експортно-кредитне агентство компенсує до трьох мільйонів гривень вартості страховки.

Договір страхування майна від воєнних ризиків укладається зі страховою компанією, після чого страхувальник звертається до ЕКА для отримання компенсації.

Для бізнесу в прифронтових областях діє додаткова можливість отримати компенсацію за пошкоджене або знищене внаслідок обстрілів майно.

Програма передбачає покриття збитків на суму до 30 млн грн. Вартість участі — 0,5% від вартості майна в межах цієї суми.

Щоб скористатися програмою, потрібно звернутися безпосередньо до ЕКА. Наразі вже погоджено 106 заявок у межах програми. Загальний обсяг можливих компенсацій у разі російських атак становить 1,8 млрд грн.

Програму страхування майна від воєнних ризиків Уряд запустив із січня 2026 року в межах політики "Зроблено в Україні".

Раніше повідомлялося, що з 1 січня 2026 року в Україні запрацює новий механізм страхування майна від воєнних ризиків, який передбачатиме пряму компенсацію збитків для підприємств у прифронтових регіонах та часткову компенсацію страхового платежу для бізнесу по всій Україні.

Пізніше Кабмін ухвалив рішення про вдосконалення страхування майна від воєнних ризиків.

