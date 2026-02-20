Держагрореєстр перейшов у повну державну власність

Державний аграрний реєстр офіційно перейшов у повну державну власність – відбулася технічна передача системи Міністерству економіки.

Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

"Державний аграрний реєстр (ДАР) офіційно перейшов у повну державну власність. 20 лютого 2026 року відбулася технічна передача системи міністерству", – говориться у повідомленні.

"Відтепер держава володіє ДАР разом із усіма майновими правами інтелектуальної власності та забезпечує його подальший розвиток, інтеграцію до національних систем управління і повне адміністрування", – зазначили у відомстві.

"Сьогодні ДАР об'єднує понад 200 тисяч користувачів і охоплює близько 20 мільйонів гектарів угідь", – зазначив міністр економіки Олексій Соболєв.

За його даними, через систему вже реалізовано більше 70 програм підтримки та розподілено понад 35 мільярдів гривень допомоги. А план України для Ukraine Facility передбачає, що понад 80% усієї допомоги агросектору має спрямовуватися саме через ДАР, додав він.

Платформа була розроблена за підтримки ЄС, Світового банку та ФАО і запущена на національному рівні у серпні 2022 року.

В умовах повномасштабної війни ДАР забезпечив швидку реєстрацію заявників, автоматизовану перевірку відповідності критеріям програм, централізовану комунікацію між державою, міжнародними партнерами та виробниками.

Платформа стала єдиною цифровою точкою доступу аграріїв до державних і міжнародних програм підтримки. Першою серед міжнародних організацій ДАР для реалізації програм надзвичайної допомоги українським фермерам застосувала ФАО.

Відтоді через систему організація впровадила майже 50 програм підтримки вразливих агровиробників у різних регіонах країни, зазначено у повідомленні.

