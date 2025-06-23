В Державному аграрному реєстрі з'явився новий функціонал

Міністерство аграрної політики та продовольства запустило новий функціонал у системі "Державний аграрний реєстр".

Про це повідомив очільник відомства Віталій Коваль.

Тепер у ДАР доступне:

- завантаження витягів з ДАР та Державного реєстру виробників сільськогосподарського продукції;

- перевірка витягу за унікальним номером через відкритий веб-інтерфейс;

- автоматичне присвоєння статусу активного сільгоспвиробника;

- перегляд історії змін статусу для повної прозорості.

"Менше бюрократії — більше зручності для тих, хто працює на землі", – зазначив Коваль.

Нагадаємо:

В "Дії" незабаром з'являться нові послуги – можна буде повідомити про початок або завершення будівництва.