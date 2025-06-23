В Державному аграрному реєстрі з'явився новий функціонал
Мінагрополітики
Міністерство аграрної політики та продовольства запустило новий функціонал у системі "Державний аграрний реєстр".
Про це повідомив очільник відомства Віталій Коваль.
Тепер у ДАР доступне:
- завантаження витягів з ДАР та Державного реєстру виробників сільськогосподарського продукції;
- перевірка витягу за унікальним номером через відкритий веб-інтерфейс;
- автоматичне присвоєння статусу активного сільгоспвиробника;
- перегляд історії змін статусу для повної прозорості.
"Менше бюрократії — більше зручності для тих, хто працює на землі", – зазначив Коваль.
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