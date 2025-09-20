Депутатів попросили не збільшувати дефіцит бюджету ще більше

Народні депутати мають бути стриманими в своїх пропозиціях і не збільшувати дефіцит бюджету.

До цього закликала голова бюджетного комітету Верховної Рада Роксолана Підласа.

Вона зазначила, що 1/3 всіх грошей на оборону у 2026 році піде на зброю. Національна безпека і оборона основним пріоритетом бюджету – на ці потреби проекті бюджету на 2026 рік передбачено 2,8 трлн грн.

"Більше половини видатків – близько 45% – це заплановане грошове забезпечення військовослужбовців. Рекордні 955 млрд грн (1/3 всіх коштів на оборону) планується спрямувати на закупівлю і виробництво озброєння", – написала вона у Facebook.

"В наступному році ми будемо віддавати кожну зароблену і позичену в Україні гривню на потреби нацбезпеки і оборони", – підкреслила голова бюджетного комітету.

"Наразі міжнародні партнери не дозволяють нам використовувати гроші, які вони дають в бюджет, на закупівлі зброї (окрім гранту Великобританії) та грошове забезпечення військовослужбовців", – нагадала вона.

Водночас, усі НЕвійськові видатки – в площині дефіциту державного бюджету. Потреба в міжнародному фінансуванні - $45,5 млрд, з яких $18 млрд – незакрита потреба.

"З початку війни для збалансування бюджету ми змушені були здійснювати значні запозичення. Як наслідок державний борг продовжує нарощуватися і в кінці наступного року може досягти 101,6% прогнозного ВВП (проти 43,3% у 2021 році)", – зауважила Підласа.

"Така ситуація зберігатиметься до закінчення активних бойових дій, поки ми будемо спрямовувати близько 60% нашого бюджету на оборону", – додала вона.

"Тому я закликала колег-народних депутатів бути стриманими в своїх пропозиціях і не збільшувати ще більше дефіцит бюджету", – пояснила голова комітету.

Читайте також:

Бюджет-2026: рекордні витрати на війну і дефіцит 2,4 трильйона. Де Україна братиме гроші?

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо пропозицій до держбюджету по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України на 2026 рік.

Зеленський повідомив, що Україна у керованому режимі експортуватиме частину виробленої у себе зброї. "Дефіцит у фінансуванні на виробництво зброї в нас буде покриватися із цього року зокрема завдяки керованому експорту деяких видів нашої зброї. Завдяки такому керованому експорту ми будемо збільшувати виробництво дронів для фронту. Будемо мати фінанси", – заявив президент.

Раніше голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа повідомила, що потреби оборони України у 2026 році оцінюються щонайменше у 120 мільярдів доларів, але держбюджет профінансує лише половину.

На 2025 рік український уряд планував спрямувати з держбюджету 2,2 трлн гривень на потреби оборони.