У російських регіонах – "діра" на 134 мільярди рублів

У бюджетах російських регіонів за півроку утворилася "діра" на 134 мільярди рублів – вони зібрали менше податку на прибуток.

Про це пише The Moscow Times.

Більшість російських регіонів, на які покладено завдання шукати та оплачувати нових контрактників для воюючої в Україні армії, завершили перше півріччя з бюджетним дефіцитом.

За російської Рахункової палати, сумарна "діра" в бюджетах суб'єктів РФ склала 134,2 млрд рублів. 66 регіонів (до їх числа яких відомство включає анексовані території України) витратили в сумі на 619 млрд рублів більше, ніж зібрали у вигляді податків.

З профіцитом півріччя закрили 24 регіони — на 485 млрд рублів.

Однак майже всю цю суму забезпечила Москва: її бюджет виявився в плюсі на 309,6 млрд рублів. Без урахування російської столиці дефіцит регіональних бюджетів перевищив би 440 млрд рублів.

Зниження прибутків бізнесу, яке розпочалося в минулому році, триває, а це стримує надходження податку на прибуток, який формує значну частину доходів регіональних бюджетів.

32 регіони зіткнулися зі зниженням збору податку на прибуток, а в окремих суб'єктах воно стало катастрофічним, у тому числі у Вологодській області — у 2,4 рази, у Криму — на 40,3%, у Башкортостані — на 38%.

Необхідність оплачувати вербування на війну лягає все більш важким тягарем на регіональні бюджети: щоб виконати спущені Кремлем квоти, цього року вони довели середню виплату за підписання контракту з Міноборони до рекордних 3,4 млн рублів.

Але довелося принести в жертву цивільні витрати. Наприклад, фінансування медицини на рівні суб'єктів у січні–червні зменшилося на 5,2%, говориться у публікації.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що санкції, втрата зовнішніх ринків і погіршення світової кон'юнктури оголили структурну слабкість російських регіональних бюджетів, які більше не здатні витримувати базові зобов'язання.

У тимчасово окупованих Росією українських містах тариф на водопостачання підвищили удвічі, навіть попри невідновлене водо- та теплопостачання. Про дворівневе підвищення платежів за комунальні послуги повідомили й у самій Росії.