Роздрібні продажі в Китаї впали вперше з часів пандемії

У травні обсяг роздрібних продажів в Китаї знизився на 0,6% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – це перше падіння з моменту скасування карантинних обмежень наприкінці 2022 року.

Про це пише Bloomberg.

Зокрема продажі автомобілів впали на 16%. Дефляція цін на житло поглибилася, а інвестиції в основний капітал скоротилися на 4,1% за перші п'ять місяців 2026 року, що перевищило очікування.

Водночас промислове виробництво зросло на 4,5% порівняно з 4,1% у квітні, чому сприяв бум експорту, зумовлений попитом на апаратне забезпечення, пов'язане з штучним інтелектом.

Ці дані підсилюють занепокоєння щодо стану економіки Китаю. Окремі аналітики оцінювали зростання у квітні на рівні близько 4%, що нижче офіційного річного цільового показника уряду в 4,5%-5%.

У сфері інвестицій приватні капітальні витрати впали на 7,1% за перші п'ять місяців 2026 року, що є найгіршим показником з 2020 року. Інвестиції у виробництво скоротилися вперше за шість років.

"Хоча в технологічних та експортних галузях спостерігаються окремі осередки зростання, економіка в цілому все ще перебуває у скрутному становищі", – каже Лінн Сонг, головний економіст ING Bank у Китаї.

Фондовий ринок відображає ці побоювання: індекс MSCI China за 2026 рік впав на близько 10%, відстаючи від 23-відсоткового зростання індексу MSCI Asia Pacific.

Нагадаємо:

На тлі стрімкого зростання витрат на сировину Китай знизив свій річний економічний прогноз до 4,5-5% – це найменш амбітна мета Пекіна з 1991 року.