На Херсонщині викрили приватизаційні оборудки

На Херсонщині правоохоронці викрили схему штучного заниження вартості держпідприємства перед приватизацією: держава ризикувала втратити понад 42 мільйони гривень.

Про це пише "Інтент".

Ідеться про ДП "Геройське дослідно-промислове підприємство", основним видом діяльності якого є видобуток солі кухонної харчової. Підприємство розташоване на березі Дніпровського лиману, на відстані 70 км від районного центру – м. Гола Пристань.

За даними слідства, мала місце попередня змова під час підготовки до приватизації єдиного майнового комплексу підприємства.

Під підозрою – колишній директор держпідприємство та ексначальниця регіонального відділення Фонду державного майна України в Херсонській області та АР Крим, яка також є депутаткою районної ради.

Слідство вважає, що посадовці навмисно занизили балансову вартість державного активу. Для цього до офіційних документів, актів інвентаризації та статистичної звітності внесли неправдиві відомості, що дозволило суттєво зменшити ціну об'єкта та створити вигідні умови для потенційного покупця.

Зокрема, колишній директор, за версією правоохоронців, незаконно виключив з активів підприємства право користування земельною ділянкою площею 340 гектарів, ринкова вартість якої перевищує 222 мільйони гривень. Також із балансу прибрали майже п'ять тисяч тонн готової морської солі вартістю понад 10 мільйонів гривень.

У результаті цілісний майновий комплекс, ринкова вартість якого перевищувала 85 мільйонів гривень, був проданий за ціною майже удвічі нижчою. За оцінками слідства, держава могла недоотримати 42,5 мільйона гривень.

"Втім, завершити оборудку підозрюваним не вдалося. Під час перевірки результатів аукціону Антимонопольний комітет України виявив ознаки змови та не надав дозволу на оформлення права власності за переможцем приватизації", – говориться у публікації.

Наразі колишньому директору державного підприємства та ексочільниці регіонального відділення ФДМУ повідомили про підозру за фактом замаху на незаконну приватизацію державного чи комунального майна у великих розмірах.

Раніше січні суд поновив розгляд справи щодо приватизації державного підприємства на Херсонщині, яку прокуратура вимагає визнати незаконною.

Йдеться про договір продажу єдиного майнового комплексу ДП "Геройське дослідно-промислове підприємство", укладений у грудні 2021 року між ФДМУ та миколаївською компанією "Грин-Груп".

Нагадаємо:

Раніше правоохоронці провели обшуки у посадовців Фонду державного майна України, перевіряючи можливі зловживання під час підготовки до продажу ТРЦ Ocean Plaza.

Раніше детективи теруправління Бюро економічної безпеки у Закарпатській області повідомили про підозру колишній працівниці Ужгородської міської ради у зловживанні службовим становищем.