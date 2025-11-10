ДБР від початку року повернуло до держбюджету 2,5 мільярда гривень

Від початку року ДБР викрило злочини, які завдали державі 13 мільярдів гривень збитків.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Упродовж січня – жовтня 2025 року працівники Державне бюро розслідувань задокументували злочини, через які держава зазнала збитків на 12 млрд 793 млн грн. Сума виявлених хабарів, отриманих фігурантами кримінальних проваджень, перевищила 44 млн грн, звітує держбюро", – говориться у повідомленні.

З метою відшкодування завданих збитків слідчими накладено арешт на майно підозрюваних та обвинувачених на 1 млрд 850 млн грн.

Завдяки ДБР до державного бюджету вже повернуто понад 2 млрд 532 млн грн.

"Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу з протидії злочинам, які завдають шкоди державному бюджету, економічній безпеці та обороноздатності країни", – говориться у повідомленні.

Серед останніх прикладів ефективної роботи ДБР згадує про стягнення в дохід держави активів ексміністра МВС Захарченка на понад 400 млн гривень.

Також за матеріалами ДБР суд визнав необґрунтованими активи родини колишнього керівника районного ТЦК та СП Харкова, за ініціативи ДБР в управління державі передано понад 100 млн грн, вилучених в організаторів оборудок із закупівлею техніки для ЗСУ

За матеріалами ДБР суд арештував 1,5 млрд грн колишнього нардепа, ці кошти передано в АРМА, говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше прокурори Спеціалізованої прокуратури Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора одного з департаментів Міністерства оборони Олександра Лієва. У ДБР повідомили, що 200 закуплених за державний кошт стволів не мали жодного маркування, відповідної технічної документації та жодних супровідних документів, зброя виходила з ладу після перших пострілів.

Раніше Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мінюсту про стягнення активів до глави МВС часів Януковича Віталія Захарченка. У Державному бюро розслідувань додають, що у межах цих проваджень слідчі знаходили та арештовували виявлене майно міністра – втікача. Загальна вартість арештованого - становить 1,4 млрд гривень.

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов прокуратури про конфіскацію активів, формально оформлених на родичів керівника районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Харкова. йдеться про ексначальника Шевченківського районного ТЦК міста Харкова Артура Воронцова.