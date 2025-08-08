Crocs зазнає найбільшого падіння акцій з початку пандемії

Акції компанії Crocs Inc. у четвер впали на 29% — найбільше з березня 2020 року, після того, як виробник взуття попередив про зниження виручки у третьому кварталі приблизно на 9–11%.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що це значно нижче від середніх очікувань аналітиків, які прогнозували невеликий приріст.

Генеральний директор Ендрю Ріс зазначив, що американські споживачі "обережно ставляться до необов’язкових витрат" через зростання цін. Відвідуваність магазинів знижується, і компанія не може підняти ціни через вплив мит у країнах виробництва. Crocs також планує зменшити обсяги продукції з Китаю, яка нині становить близько 22% від поставок до США.

У складних умовах зростаючих мит та економічної невизначеності компанія зосереджується на скороченні витрат, зниженні запасів і зменшенні промоакцій. Аналітики наголошують, що відмова від активних акцій може ускладнити подолання тарифного тиску.