Crocs испытывает наибольшее падение акций с начала пандемии

Акции компании Crocs Inc. в четверг упали на 29% - больше всего с марта 2020 года, после того, как производитель обуви предупредил о снижении выручки в третьем квартале примерно на 9-11%.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что это значительно ниже средних ожиданий аналитиков, которые прогнозировали небольшой прирост.

Генеральный директор Эндрю Рис отметил, что американские потребители "осторожно относятся к необязательным расходам" из-за роста цен. Посещаемость магазинов снижается, и компания не может поднять цены из-за влияния пошлин в странах производства. Crocs также планирует уменьшить объемы продукции из Китая, которая сейчас составляет около 22% от поставок в США.

В сложных условиях растущих пошлин и экономической неопределенности компания сосредотачивается на сокращении расходов, снижении запасов и уменьшении промоакций. Аналитики отмечают, что отказ от активных акций может усложнить преодоление тарифного давления.