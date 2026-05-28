Андрій Муравський — 28 травня, 12:00
Цього року Україна має отримати 45 мільярдів євро за програмою Ukraine Support Loan

Цього року Україна очікує на 45 мільярдів євро підтримки в межах інструменту ЄС Ukraine Support Loan, кошти підуть на оборону, посилення енергостійкості тощо.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

У Телеграм вона подякувала народним депутатам за ратифікацію Угоди про отримання Україною позики від Європейського Союзу загальним обсягом 90 млрд євро на 2026-2027 роки.

"Дуже важливе рішення, яке відкриває можливість для надходження першого траншу вже в червні", – зазначила вона.

"Загалом цього року очікуємо 45 млрд євро підтримки в межах інструменту ЄС Ukraine Support Loan. Кошти спрямуємо на оборону та безпеку держави, посилення енергетичної стійкості та покриття дефіциту бюджету", – написала Свириденко.

Підтримка Європейського Союзу дозволяє Україні зберігати макрофінансову стабільність, виконувати соціальні зобов'язання, додала вона.

Нагадаємо:

Верховна Рада України ратифікувала угоду про позику на 90 мільярдів євро на підтримку України з Європейським Союзом.

Раніше Європейський Союз та Україна фіналізували текст Кредитної угоди, необхідної для отримання Києвом 90 млрд євро кредиту у 2026-27 років; документ уже внесли до Верховної Ради для затвердження разом з Меморандумом про взаєморозуміння щодо кредиту.

Раніше "ЄвроПравда" дізналася, що для отримання частини бюджетної підтримки з кредиту на 90 млрд євро від ЄС Україна має ухвалити важливі законопроєкти. В основу цих вимог увійдуть елементи плану, що відомий за неофіційною назвою "10 пунктів Качки-Кос", один з пунктів якого передбачає ухвалення Антикорупційної стратегії.

Раніше повідомлялося, що місія МВФ почала в Україні зустрічі з владою та партнерами в межах першого перегляду програми розширеного фінансування.

Як повідомлялося, співробітники Міжнародного валютного фонду мають оцінити прогрес у впровадженні економічних реформ і розширенні податкової бази в межах кредиту на 8,1 мільярда доларів.

