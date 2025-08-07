Цивінський: ініціюємо зміни, а не чекаємо помилок бізнесу, щоб "зловити і зробити показник"

Підприємець для Бюро економічної безпеки – партнер, і БЕБ має усувати передумови для помилкових дій, а не чекати на них заради показників діяльності.

Про це говорить новий директор БЕБ Олександр Цивінський у своєму відеозверненні до колег.

За даними ЕП, лист з посиланням на відеозвернення нового директора БЕБ надіслали електронною поштою всім співробітникам Бюро.

"Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2025 р. № 821-р Цивінського Олександра Ігоровича призначено Директором Бюро економічної безпеки України строком на п’ять років. Прохання всьому особовому складу ознайомитись з відеозверненням Директора", – говориться у повідомленні.

"Основою економічної безпеки є справедливі та рівні умови бізнесу для всіх підприємців. Це один з базових принципів, за яким буде оцінюватися робота, аналізуватися регіон і визначатимуться пріоритети. Від цього залежить і відшкодування, і попередження, і надходження за тих самих умов та кількості податкових агентів", – говорить Цивінський у відеозверненні.

"Підприємець для нас партнер, не ворог. Коли хтось починає діяти нечесно, антиконкурентно, ми реагуємо швидко, результативно і невідворотньо", – зазначає він.

"Якщо під час аналітики чи розслідування бачимо очевидні дисбаланси або абсурд у нормативно-правовій базі (наприклад, обмеження прибутковості у межах одного відсотку), звертаємо на це увагу компетентних органів, доводимо свою позицію", – каже Цивінський.

"Якщо ми бачимо корупційні чи непрозорі процедури – ініціюємо нормативно-правові зміни. Не чекаємо, поки хтось помилиться, щоб його зловити і зробити показник. Насамперед ми працюємо з причиною, а вже тоді – з наслідками", – підкреслив новий очільник БЕБ.

"Наш ключовий посил підприємцям має бути зрозумілим і недвозначним: білий бізнес – це вигідно, він заробляє і він захищений, сірий і чорний – навпаки, ризики значно вищі, ніж вигода. Там, де співіснує білий, сірий і чорний бізнес, починаємо з чорного", – каже він.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що уряд ухвалив рішення призначити Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки України.

Нагадаємо, до того конкурсна комісія передала тодішньому прем'єр-міністру Денису Шмигалю подання щодо переможця конкурсу з обрання голови БЕБ Олександра Цивінського.

Але уряд не затверджував обраного конкурсною комісією з відбору очільника його на посаду очільника Бюро.

Також повідомлялося, що конкурсна комісія отримала інформацію від СБУ про рекомендацію провести поліграф стосовно окремих кандидатів, родичі яких, як вказали у СБУ, мають певні зв’язки з РФ, зокрема і Цивінський.

Цивінський, заявив, що Служба безпеки України не виявила підстав для його непризначення.