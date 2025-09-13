Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Цивінський розповів, що не так із зарплатою детективів БЕБ

Андрій Муравський — 13 вересня, 15:35
Цивінський розповів, що не так із зарплатою детективів БЕБ
Facebook

Голова Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський пояснив, чому зарплата детективів БЕБ є нижчими, ніж в Державному бюро розслідувань і Національному антикорупційному бюро.

Про це пише сайт "Політарена".

У інтерв’ю YouTube-каналі PRO:UA він сказав, що нарахування залежать від закладених сум у держбюджеті.

У бюджеті на 2025 рік неоподаткований мінімум для одних органів визначений на рівні три 3028 гривень, а для БЕБ лише 2102 гривні, сказав він.

"Як здійснюється нарахування заробітної плати: наприклад, старший детектив кожного органу має 22 мінімуму, тобто ця сума (3028 гривень, або 2102 гривні, – ред.) множиться на 22 і далі вже від неї нараховуються інші нарахування. Це таємність – 10%, вислуга, стаж", – пояснив Цивінський.

"Ми провели аналітику, що за тих самих умов, хоч ми за законом є рівні, але в детектива БЕБ заробітна плата на 60% нижча. Це було так завжди", – зазначив він.

Очільник БЕБ додав, що ситуація може змінитися у 2026 році, після ухвалення нового держбюджету. Фінансування БЕБ збільшать.

"Ми будуємо зараз ефективну комунікацію з урядом. Це ще нормативно не підтверджено, але вже за результатами перемовин, мені наш бухгалтер підтвердив теж, що у бюджеті, який буде подаватися на 2026 рік, ця сума (неоподаткований мінімум, – ред.) буде однакова і для ДБР, і для НАБУ, і для БЕБ. Я вважаю, що це перший крок щодо відновлення справедливості", – наголосив Цивінський.

Нагадаємо:

Після призначення головою Бюро економічної безпеки, Олександр Цивінський заявив, що підприємець для бюро – партнер, і БЕБ має усувати передумови для помилкових дій, а не чекати на них заради показників діяльності.

Раніше податковий комітет Верховної Ради підтримав урядовий законопроєкт №10439 про реформу БЕБ, попри позицію бізнес-асоціацій, громадських організацій та експертних центрів.

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №10439 "Про Бюро економічної безпеки України" щодо удосконалення роботи Бюро".

БЕБ зарплати

зарплати

Цивінський розповів, що не так із зарплатою детективів БЕБ
Держстат повідомив, яку середню зарплату отримують українці
Новини 13 серпня: комплексна підтримка прифронтових регіонів, дата відключення 3G в Україні

Останні новини