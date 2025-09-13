Цивінський розповів, що не так із зарплатою детективів БЕБ

Голова Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський пояснив, чому зарплата детективів БЕБ є нижчими, ніж в Державному бюро розслідувань і Національному антикорупційному бюро.

Про це пише сайт "Політарена".

У інтерв’ю YouTube-каналі PRO:UA він сказав, що нарахування залежать від закладених сум у держбюджеті.

У бюджеті на 2025 рік неоподаткований мінімум для одних органів визначений на рівні три 3028 гривень, а для БЕБ лише 2102 гривні, сказав він.

"Як здійснюється нарахування заробітної плати: наприклад, старший детектив кожного органу має 22 мінімуму, тобто ця сума (3028 гривень, або 2102 гривні, – ред.) множиться на 22 і далі вже від неї нараховуються інші нарахування. Це таємність – 10%, вислуга, стаж", – пояснив Цивінський.

"Ми провели аналітику, що за тих самих умов, хоч ми за законом є рівні, але в детектива БЕБ заробітна плата на 60% нижча. Це було так завжди", – зазначив він.

Очільник БЕБ додав, що ситуація може змінитися у 2026 році, після ухвалення нового держбюджету. Фінансування БЕБ збільшать.

"Ми будуємо зараз ефективну комунікацію з урядом. Це ще нормативно не підтверджено, але вже за результатами перемовин, мені наш бухгалтер підтвердив теж, що у бюджеті, який буде подаватися на 2026 рік, ця сума (неоподаткований мінімум, – ред.) буде однакова і для ДБР, і для НАБУ, і для БЕБ. Я вважаю, що це перший крок щодо відновлення справедливості", – наголосив Цивінський.

Нагадаємо:

Після призначення головою Бюро економічної безпеки, Олександр Цивінський заявив, що підприємець для бюро – партнер, і БЕБ має усувати передумови для помилкових дій, а не чекати на них заради показників діяльності.

Раніше податковий комітет Верховної Ради підтримав урядовий законопроєкт №10439 про реформу БЕБ, попри позицію бізнес-асоціацій, громадських організацій та експертних центрів.

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №10439 "Про Бюро економічної безпеки України" щодо удосконалення роботи Бюро".