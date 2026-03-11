Зарплати в Україні майже подвоїлися проти довоєнного січня

Медіанна зарплата в Україні з січня 2022 року по січень 2026 року зросла майже на 94%, кількість вакансій на 13%, тоді як кількість відгуків на них скоротилася на 3,5%.

Про це йдеться в релізі "OLX Робота".

У переліку найбільш високооплачуваних пропозицій у 2026 році залишилися вакансії зі сфери будівництва, а також з'явилася окрема високооплачувана категорія — служба в Силах оборони.

Найвищу медіанну зарплату, як і до війни, OLX фіксує у брокерів з нерухомості — 112,5 тис. грн, тоді як у січні 2022-го це було 65,5 тис. грн. Також серед топових за оплатою — фасадники, штукатури та мулярі.

Змінилися й уподобання пошукачів роботи. Якщо у 2022 році найбільше відгуків збирали переважно робітничі вакансії, то у 2026 інтерес змістився в бік посад у комунікаціях та онлайн-сфері — копірайтингу, SMM, контенті, роботі з клієнтами, операторів чатів і менеджерів інтернет-магазинів, що часто передбачає гнучкіший графік або дистанційний формат.

Попит роботодавців при цьому загалом лишається прив'язаним до торгівлі та логістики: серед наймасовіших вакансій — продавці та водії.

Водночас у 2026 році помітно додалися позиції вантажників і пропозиції у категорії служби в Силах оборони, які увійшли до числа напрямів із найбільшою кількістю оголошень.

Нагадаємо:

Середній рівень оплати праці для апаратів центральних органів влади становив 53,3 тис. грн, для обласних та територіальних управлінь центральних органів — 31,5 тис. грн та 15,5 тис. грн відповідно.

В Україні у грудні 2025 року середня заробітна плата штатних працівників зросла на 13,8%, якщо порівнювати з листопадом, і становила 30 926 грн.