Ворог поцілив у заправку Укрнафти на Одещині

На Одещині росіяни поцілили у автозаправний комплекс компанії UKRNAFTA: вибух зруйнував будівлю і суттєво пошкодив обладнання.

Про це повідомив голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура.

"Нова російська атака на цивільну інфраструктуру UKRNAFTA. Цього разу — Одеська область. Ворожий дрон влучив в автозаправний комплекс UKRNAFTA", – написав він у Facebook.

Внаслідок удару об'єкт зазнав серйозних пошкоджень: фактично зруйновано капітальну будівлю та навіс, суттєво пошкоджене обладнання. Проте, ніхто з людей не постраждав.

Фейсбук Богдана Кукури

"Росія продовжує атакувати цивільні об'єкти, які забезпечують життєдіяльність громад. Такі удари не мають нічого спільного з військовими цілями. Це терор проти мирного населення", – зазначив Кукура.

Він додав, що UKRNAFTA відновлює пошкоджені об'єкти там, де це можливо, та забезпечує роботу мережі.

Мережа АЗС UKRNAFTA налічує 662 АЗК майже в усіх регіонах України, 50% + 1 акція компанії належить НАК "Нафтогаз України".

Нагадаємо:

На Одещині росіяни поцілили у автозаправну станцію: пошкоджено заправну колонку та автівку.

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, що за останні пів року понад 300 автозаправних станцій в Україні були пошкоджені або повністю зруйновані внаслідок російських атак.