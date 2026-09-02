Через російські атаки є знеструмлення у п'яти областях

На ранок 2 вересня є нові знеструмлення у Сумській, Харківській, Чернігівській та Херсонській областях, також ворог атакував енергетичну інфраструктуру Одещини.

Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".

"Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів", – повідомили в "Укренерго".

В держоператорі зазначили, що споживання електроенергії знизилось. Причина змін – ясна погода майже на всій території України, що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Водночас, ще одна причина – значна кількість аварійно знеструмлених споживачів через наслідки нічної ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру.

В "Укренерго" просять споживачів обмежити користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00.

Нагадаємо:

У Одесі після нічної атаки на інфраструктуру призупинив роботу електротранспорт.