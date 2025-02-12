Золото дешевшає з рекордного максимуму: ринок чекає даних з США

Ціни на золото знизилися з рекордних максимумів, в той час, як фокус уваги змістився на дані по інфляції в США і торгові тарифи.

Про це пише Reuters.

Спотове золото подешевшало на 0,5% до 2 884,51 дол за унцію. У вівторок ціни піднялися до рекордного максимуму в 2 942,70 дол на тлі побоювань глобальної торгової війни, викликаних новими митами президента США Дональда Трампа і погрозами їх розширення.

Зазначається, що ф'ючерси на американське золото впали на 0,8% до 2,910,10 дол.

Голова Федеральної резервної системи (ФРС) США Джером Пауелл, виступаючи перед Конгресом вперше після інавгурації Дональда Трампа, заявив, що американська економіка залишається стабільною. За його словами, ФРС поки не планує знижувати процентні ставки. Водночас регулятор готовий втрутитися, якщо інфляція й далі сповільнюватиметься або ринок праці почне слабшати.

У виданні зазначають, що золото зазвичай використовують як засіб захисту від інфляції та економічної нестабільності, але коли процентні ставки зростають, такі активи стають менш привабливими для інвесторів.

Нагадаємо:

Ціни на золото оновили рекорд і вперше перевищили ціну 2 900 дол, оскільки нові митні погрози президента США Дональда Трампа посилили торгівельну війну і побоювання щодо росту цін.