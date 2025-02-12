Золото дешевеет с рекордного максимума: рынок ждет данных из США

Цены на золото снизились с рекордных максимумов, в то время, как фокус внимания сместился на данные по инфляции в США и торговые тарифы.

Об этом пишет Reuters.

Спотовое золото подешевело на 0,5% до 2 884,51 долл за унцию. Во вторник цены поднялись до рекордного максимума в 2 942,70 долл на фоне опасений глобальной торговой войны, вызванных новыми пошлинами президента США Дональда Трампа и угрозами их расширения.

Отмечается, что фьючерсы на американское золото упали на 0,8% до 2,910,10 долл.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл, выступая перед Конгрессом впервые после инаугурации Дональда Трампа, заявил, что американская экономика остается стабильной. По его словам, ФРС пока не планирует снижать процентные ставки. В то же время регулятор готов вмешаться, если инфляция продолжит замедляться или рынок труда начнет ослабевать.

В издании отмечают, что золото обычно используют как средство защиты от инфляции и экономической нестабильности, но когда процентные ставки растут, такие активы становятся менее привлекательными для инвесторов.

Напомним:

Цены на золото обновили рекорд и впервые превысили цену 2 900 долл, поскольку новые таможенные угрозы президента США Дональда Трампа усилили торговую войну и опасения относительно роста цен.