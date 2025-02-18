Нефть растет в цене после атаки дронов, вызвавшей перебои поставок из Казахстана

Цены на нефть выросли, продолжив рост вторую сессию после того, как атака беспилотника на нефтепроводную насосную станцию в России привела к сокращению потоков из Казахстана.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 15 центов, или на 0,2%, до 75,37 долл за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 67 центов с пятничного закрытия до 71,41 долл за баррель.

Удар беспилотника по станции Кропоткинская на юге Краснодарского края России сократил поставки из Казахстана на мировые рынки западных фирм, включая Chevron и Exxon Mobil,

Аналитики отмечают, что в 2025 году цены на нефть марки Brent в среднем составят 76 долларов за баррель, что на 5% ниже среднего показателя 2024 года, из-за избыточного предложения на рынке, пошлины и торговую напряженность.

Напомним:

В ночь на 17 февраля беспилотники Службы безопасности и обороны и Сил спецопераций ВСУ посетили два важных предприятия РФ, которые работают на вражеский ВПК - Ильского нефтеперерабатывающего завода и нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская".