Ціни на кавуни стрімко знижуються, але посуха позначилася на якості

Ціни на кавун в Україні продовжують стрімко знижуватися через різке збільшення пропозиції баштанних на ринку.

Про це пише моніторингова платформа EastFruit.

"Унаслідок спекотної та сонячної погоди, що встановилася, темпи дозрівання цієї культури в полях істотно прискорилися. При цьому посуха, яка спостерігається в південних областях, негативно позначається на якості кавунів, що підсилює темпи зниження цін у цьому сегменті", – зазначають аналітики проєкту.

Наразі ціни на кавуни з місцевих господарств уже опустилася до 5-14 грн/кг залежно від якості та обсягів пропонованих партій, що в середньому на 36% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Аналітики зазначають, що реалізовувати кавуни за нижчими цінами українські виробники змушені навіть в умовах скорочення виробництва цієї культури в країні. Основні регіони вирощування цих баштанних, зокрема Херсонська область, на сьогодні перебувають під тимчасовою окупацією. Крім того, в поточному сезоні через несприятливі погодні умови багато виробників також втратили частину врожаю цих баштанних.

У той же час, на сьогодні відпускні ціни на кавун в Україні вже в середньому на 28% нижчі, ніж наприкінці липня 2024 року, пише EastFruit. При цьому самі виробники не відкидають можливості подальшого зниження цін, оскільки щодня зростає пропозиція не тільки місцевого, а й імпортного кавуна, а попит на них стриманий.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що цьогоріч на правобережжі Херсонщини планують зібрати понад 30 тисяч тонн кавунів, площі під баштанні збільшили цього року в півтора раза. У 2025 році кавунами засіяли 1500 гектарів, торік – понад 600 гектар. Ще на 400 гектарах посадили дині.

Раніше повідомлялося, що за прогнозом Мінагро, цьогоріч урожай кавунів та динь сягне 240 тис. тонн, а загальна площа під ними становитиме 30 тис. га. Після окупації частини територій півдня України, площі під кавунами в країні відновилися, а новими лідерами вирощування стали центральні та східні області.

Раніше повідомлялося, що за 2024 рік обсяг закупівлі Україною кавунів і динь з-за кордону повернувся на довоєнний рівень, адже фермери змогли збільшити посівні площі та отримати кращий урожай.

Також повідомлялося, що у серпні минулого року ціни на кавуни в Україні знизилися на третину, і кавун в Україні коштував в середньому на 60% дешевше, ніж на початку серпня 2023 року.

Тоді поліпшення погодних умов практично по всій території країни дозволили українським виробникам кавунів відновити активні збиральні роботи, що призводити до збільшення пропозиції цієї продукції на ринку.