Самый дорогой овощ борщевого набора: цена на капусту взлетела до рекордной отметки

В Украине на этой неделе снова дорожает белокочанная капуста, ее продают по 34-40 грн/кг ($0,81-0,95/кг), в зависимости от качества и объема партии.

Об этом сообщает EastFruit.

Отмечается, что такая цена на 15% дороже, чем в конце прошлой недели. Таким образом, капуста остается самым дорогим овощем среди всего борщевого набора в Украине.

Из-за уменьшения запасов фермеры стали меньше продавать продукцию хорошего качества, что и повлекло новый скачок цен. Оптовые компании подтверждают, что предложение капусты на рынке сокращается.

Сейчас капуста в Украине стоит в среднем в 3,7 раза больше, чем в 2024 году. Продавцы предполагают, что цены продолжат расти, а темпы подорожания только ускорятся с дальнейшим сокращением запасов в хозяйствах.

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Напомним:

В Украине 5 декабря цены на белокочанную капусту выросли на 11% из-за повышения спроса на ее качественный сегмент.