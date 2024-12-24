Ціни на газ в Європі зростають четвертий день поспіль: причина

Європейські ціни на природний газ зростають вже четвертий день через постійні побоювання щодо постачань, адже до закінчення ключової транзитної угоди між Росією та Україною залишився лише тиждень.

Про це пише Bloomberg.

У вівторок еталонні ф'ючерси зросли на 2,4%, досягнувши найвищого рівня з початку грудня. За чотири сесії ціни зросли більш ніж на 10%, що свідчить про нервозність ринку з наближенням кінця року.

Наближення кінця транзитної угоди збігається з прогнозами про похолодання на більшій частині Європи, що може збільшити попит на газ, оскільки запаси виснажуються швидше, ніж зазвичай.

Обмеженість ринку ускладнює завдання трейдерів забезпечити достатню кількість газу на наступний рік, оскільки вони конкурують з Азією за морські постачання.

Нагадаємо:

Європейські ціни на природний газ зростають третій день поспіль, а до закінчення терміну дії ключової угоди про транзит газу між Росією та Україною залишилося трохи більше ніж тиждень.

ЄС спустошує свої газові сховища найшвидшими темпами з часів енергетичної кризи трирічної давнини через похолодання та зниження морських поставок, що підвищило попит.