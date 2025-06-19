Рост украинской экономики ускорился - ИЭД

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в мае 2025 года вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года.

Об этом сообщается в месячном экономическом мониторинге Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ).

"Госстат начал обнародовать данные о промышленности быстрее, что позволяет нам точнее оценивать состояние украинской экономики. Новые данные показывают, что темпы роста остаются низкими, хотя определенные позитивные сигналы уже появляются", - говорится в результатах исследования.

Отмечается, что рост реальной валовой добавленной стоимости (ВДС) в перерабатывающей промышленности в мае ускорился до 2,4% по сравнению с 2024 годом с 1,4% в апреле после снижения в марте.

Кроме того, в мае компании сталкивались с меньшими проблемами по доступу к электроэнергии.

Падение в добывающей промышленности замедлилось до 10,4% (по сравнению с 2024 годом) в мае из-за некоторого восстановления добычи газа и роста добычи строительного сырья.

По данным Госстата, в первом квартале розничный товарооборот вырос на 4,8%.

Реальная ВДС в сельском хозяйстве в мае сократилась на 2,4% к предыдущему году, что близко к показателям апреля. Это отражает снижение производства продукции животноводства домохозяйствами, которое не было компенсировано небольшим ростом производства предприятий.

В ИЭД считают, что реальная ВДС в транспорте сократилась на 6,4% в мае к предыдущему году.

За 5 мес.-2025 "Укрзализныця" перевезла в порты 22,2 млн тонн грузов. В частности зерновых грузов было перевезено 12,7 млн тонн, из них 11,4 млн тонн - в экспортном сообщении (в порты и западную границу). Этот показатель на 30% меньше объемов января-мая 2024 года.

"Сокращение железнодорожных перевозок отражает сезонный тренд в уменьшении продаж зерновых в ожидании нового урожая", - объясняют в ИЭД.

Кроме того, в мае импорт электроэнергии вырос на 3,6% по сравнению с апрелем - до 198 тыс. МВт-ч. Н

Что касается газа, то в ИЭИ предостерегают об угрозе его дефицита, если не все добывающие мощности восстановятся после российских обстрелов. Сейчас нехватка ресурса исчисляется примерно в 1 млрд евро.

Напомним:

Рост экономики Украины в первом квартале 2025 года замедлился и главная причина замедления темпов развития - это война, прямо или косвенно.