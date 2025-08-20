Чи дозволять у Києві працювати таксі вночі: відповідь КМВА

Київська міська військова адміністрація (КМВА) працює з правоохоронцями для створення прозорого механізму для нічних таксі-перевезень.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

За його словами, КМВА отримала звернення від сервісів таксі Bolt, Uklon та Uber щодо нічних перевезень у комендантську годину.

"Зараз ми працюємо з усіма силовими структурами, аби створити чіткий і прозорий механізм". - розповів Ткаченко.

Він також зазначив, що у разі їхнього дозволу, це відбудеться лише в межах закону, під жорстким контролем і відповідальністю.

"У Києві не буде хаосу, лише порядок", — додав Ткаченко.

Нагадаємо:

Компанії Bolt, Uklon та Ubеr звернулися до Київського міського голови Віталія Кличка з проханням врегулювати пересування містом у період комендантської години "особами, які мають об'єктивну потребу".