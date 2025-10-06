Торгівля в Україні зростає, в яких сферах найбільше – дослідження

Оборот українських компаній, що працюють у сфері роздрібної торгівлі, в січні-червні 2025 року сягнув 936,6 млрд грн, що вище за показник минулого року на 17%.

Про це повідомляється в дослідженні, оприлюдненому Асоціацією ритейлерів України.

"За перші шість місяців поточного року українські ритейлери загалом отримали виторг 936,6 млрд грн. Для порівняння: минулого року за аналогічний період цей показник становив 800,2 млрд грн.

В абсолютних цифрах, тобто без урахування впливу інфляції обороти ритейлерів за два квартали 2025 року перевищили ті самі показники 2024-го на 17%", - зазначається в повідомленні.

Водночас чистий приріст оборотів галузі (з урахуванням 14,3% інфляції) становить лише 2,7%.

У топ-3 за цифрами зростання виторгу серед компаній є мережа АТБ з показником у 117,15 млрд грн, що на 20% перевищує аналогічний показник минулого року.

У найближчого конкурента – мережі супермаркетів "Сільпо" – обороти виросли на 16%: з 43,62 млрд грн до майже 50,39 млрд грн. "Епіцентр" із ростом обороту на 3% заробив 38,98 млрд грн проти 37,69 млрд грн роком раніше.

Найвищі темпи приросту виторгу серед продуктових ритейлерів демонструють мережа магазинів "Фора", яка за пів року додала одразу 30%, досягнувши показника у 20,73 млрд грн, "Аврора" – 29% до 21,75 млрд грн і Novus – 21% до 16,29 млрд грн.

Нагадаємо:

