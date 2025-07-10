Квотування експорту масла в ЄС підштовхнуло до зростання цін в Україні

В Україні зросли ціни на вітчизняне масло після запровадження у червні Євросоюзом квотування імпорту цього продукту.

Про це повідомило галузеве аналітичне агентство "Інфагро".

"За перші два тижні дії квот українські постачальники використали вже близько 25% від передбаченого обсягу, і попит з боку європейських покупців залишається високим через цінову різницю", - йдеться в повідомленні.

Аналітики зауважили, що демпінг у торгівлі українським маслом викликає невдоволення у польських виробників, що може негативно вплинути на переговори щодо подальшого розширення торговельних пільг для України. У Європейській Комісії вже зважають на ці сигнали.

За інформацією агентства, за попередніми оцінками, за червень з України вивезено попри паузу в експорті на початку місяця значно більше цього товару, ніж в середньому в першому кварталі.

Основним драйвером стали високі експортні ціни: у ЄС — $7300–7500/тонна (FCA), у Молдову — не менше $7000/тонна.

Водночас у другій половині червня внутрішні ціни на масло продовжили зростати.

"Попри скорочення виробництва порівняно з травнем, у липні очікується випуск масла значно більший, ніж торік", - прогнозують в аналітики.

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Нагадаємо:

Європейська Комісія затвердила обсяг квот на українську сільгосппродукцію, які діятимуть з 6 червня і до кінця 2025 року в рамках Угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі.