Квотирование экспорта масла в ЕС подтолкнуло к росту цен в Украине

В Украине выросли цены на отечественное масло после введения в июне Евросоюзом квотирования импорта этого продукта.

Об этом сообщило отраслевое аналитическое агентство "Инфагро".

"За первые две недели действия квот украинские поставщики использовали уже около 25% от предусмотренного объема, и спрос со стороны европейских покупателей остается высоким из-за ценовой разницы", - говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что демпинг в торговле украинским маслом вызывает недовольство у польских производителей, что может негативно повлиять на переговоры по дальнейшему расширению торговых льгот для Украины. В Европейской Комиссии уже учитывают эти сигналы.

По информации агентства, по предварительным оценкам, за июнь из Украины вывезено, несмотря на паузу в экспорте в начале месяца, значительно больше этого товара, чем в среднем в первом квартале.

Основным драйвером стали высокие экспортные цены: в ЕС - $7300-7500/тонна (FCA), в Молдову - не менее $7000/тонна.

В то же время во второй половине июня внутренние цены на масло продолжили расти.

"Несмотря на сокращение производства по сравнению с маем, в июле ожидается выпуск масла значительно больше, чем в прошлом году", - прогнозируют в аналитики.

Читайте также: Лавочку прикрыли: как ЕС разрушил экспорт украинской молочной продукции

Напомним:

Европейская Комиссия утвердила объем квот на украинскую сельхозпродукцию, которые будут действовать с 6 июня и до конца 2025 года в рамках Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.