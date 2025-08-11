Бізнес-омбудсмен розповів про корупційний скандал довкола марлі

В Україні розгорівся скандал, пов'язаний з умовами імпорту медичної марлі, який може мати ознаки корупції.

Про це бізнес-омбудсмен Роман Ващук розповів у подкасті "Центру економічної стратегії", передає LIGA.net.

За його словами, проблема виникла через неоднозначне визначення медичної марлі та призвела до серйозних труднощів для бізнесу.

"Десь півтора року тому Рахункова палата дійшла висновку, що не вся медична марля є медичною", – сказав Ващук.

Він пояснив, що ключове питання полягало в тому, чи марля у метрових рулонах зберігає свій медичний статус. Адже якщо марля вважається медичною, то під час імпорту чи виробництва ПДВ сплачується за зниженою ставкою 7%. Якщо ж марля не вважається медичною, ПДВ потрібно сплатити за звичайною ставкою 20%.

Відтак, після рішення Рахункової палати податкові органи почали відмовляти імпортерам марлі у застосуванні нижчої ставки ПДВ або вимагати сплатити податок за вищою ставкою, що негативно вплинуло на бізнес половини постачальників цієї продукції в Україні.

Крім того, почали з'являтися кримінальні справи як проти імпортерів, так і проти митників, яких звинувачували в пропуску марлі як медичної.

За словами Ващука, Рада бізнес-омбудсмена мала годинну "філософську дискусію про суть існування марлі" в Міністерстві охорони здоров'я.

"На голому місці створити корупцію там, де її реально не ночувало – це такий дар України", – сказав бізнес-омбудсмен.

Він зауважив, що ця ситуація "знищує цілу галузь", що є особливо критичним під час війни, коли медична марля активно закуповується для потреб Сил оборони України.

Нагадаємо:

Рада бізнес-омбудсмена, яка допомагає підприємцям протидіяти зловживанням державних органів, отримала 1191 скарг від компаній у 2024 році. Попереднього року скарг було більше - 1336.