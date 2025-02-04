Підприємці стали менше звертатися до бізнес-омбудсмена: на що скаржаться

Рада бізнес-омбудсмена, яка допомагає підприємцям протидіяти зловживанням державних органів, отримала 1191 скарг від компаній у 2024 році.

Про це повідомляє пресслужба Ради.

У попереднього році скарг було більше - 1336.

Основні скарги стосувалися податкових питань (61% від загальної кількості скарг бізнесу), дій правоохоронних органів (13%), дій державних регуляторів (7%), митних питань (6%), дій органів місцевого самоврядування (4%).

За отриманими скаргами було закрито 659 справ, із них 64% завершено успішно. Рада допомогла заощадити 2,2 млрд грн для українських підприємців.

За результатами регіональних візитів вдалося виключити лікеро-горілчаний завод у Черкаській області зі списку ризикових платників податків.

Також вдалося скасувати податкові повідомлення-рішення щодо збільшення доходу компанії на суму понад 1 млрд грн для виробника та дистриб'ютора деревних плит із Волині.

Допомогли заводу з Тернополя відновити виробництво світильників та продовжити постачання (розгляд справи Радою триває).

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Нагадаємо:

Бізнес-омбудсмен України Роман Ващук заявив, що високий рівень корупції в системі державної митниці можливо подолати шляхом підвищення зарплат працівникам служби.