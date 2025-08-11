Бизнес-омбудсмен рассказал о коррупционном скандале вокруг марли

В Украине разгорелся скандал, связанный с условиями импорта медицинской марли, который может иметь признаки коррупции.

Об этом бизнес-омбудсмен Роман Ващук рассказал в подкасте "Центра экономической стратегии", передает LIGA.net.

По его словам, проблема возникла из-за неоднозначного определения медицинской марли и привела к серьезным трудностям для бизнеса.

"Где-то полтора года назад Счетная палата пришла к выводу, что не вся медицинская марля является медицинской", - сказал Ващук.

Он пояснил, что ключевой вопрос заключался в том, сохраняет ли марля в метровых рулонах свой медицинский статус. Ведь если марля считается медицинской, то при импорте или производстве НДС уплачивается по сниженной ставке 7%. Если же марля не считается медицинской, НДС нужно уплатить по обычной ставке 20%.

Следовательно, после решения Счетной палаты налоговые органы начали отказывать импортерам марли в применении более низкой ставки НДС или требовать уплатить налог по более высокой ставке, что негативно повлияло на бизнес половины поставщиков этой продукции в Украине.

Кроме того, начали появляться уголовные дела как против импортеров, так и против таможенников, которых обвиняли в пропуске марли как медицинской.

По словам Ващука, Совет бизнес-омбудсмена имел часовую "философскую дискуссию о сути существования марли" в Министерстве здравоохранения.

"На голом месте создать коррупцию там, где ее реально не ночевало - это такой дар Украины", - сказал бизнес-омбудсмен.

Он отметил, что эта ситуация "уничтожает целую отрасль", что особенно критично во время войны, когда медицинская марля активно закупается для нужд Сил обороны Украины.

Напомним:

Совет бизнес-омбудсмена, который помогает предпринимателям противодействовать злоупотреблениям государственных органов, получил 1191 жалобу от компаний в 2024 году. В предыдущем году жалоб было больше - 1336.