В Україні на третину поменшало великих компаній-землевласників: десятка лідерів

В Україні наразі зареєстровані 192 компанії, у власності яких перебуває понад 100 гектарів землі.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Для порівняння, на момент відкриття ринку землі у 2024, таких компаній було 283. На 51 компанію зменшився перелік великих землевласників упродовж 2024 року, а торік — ще на 40 компаній.

Майже третиною української землі у власності бізнесу володіють лише 10 компаній. Сукупно ця десятка володіє 18 345 гектарами. Втім навіть у переліку лідерів великий розрив: найбільша компанія-землевласник, агрофірма "Світанок", має у 10 разів більше земель, ніж компанія "Куяльник", що замикає десятку.

Лідером за скороченням земельного банку стала компанія "Землетрейд": 3 161,47 гектара до 733,57 гектара, тобто майже у чотири рази.

Компанія ж "Агрофорест" зменшила свої площі у 8,6 раза — з 1 803,09 гектара до 210,44 гектара. Водночас 103 компанії взагалі не змінювали площі свої земельних угідь.

В умовах невизначеності, руйнування інфраструктури, складності розмінування територій та проблем із логістикою великі компанії не поспішають нарощувати земельний банк, що й пояснює скорочення кількості великих землевласників, пояснює Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.

"Наразі бізнес обирає модель мобільності — оренду замість власності. Це дозволяє швидше реагувати на ризики та змінювати регіони присутності", - зазначає Марчук.

38 компаній із переліку великих землевласників зареєстровано на Київщині.

Ще 28 компаній зареєстровані у Кіровоградській області, і стільки ж — безпосередньо в Києві. Водночас в Івано-Франківській, Рівненській та Чернівецькій областях великі землевласники серед компаній відсутні.

Частина компаній зі списку найбільших землевласників, зареєстрована на територіях, які постраждали від війни.

Так, 16 компаній мають реєстрацію на тимчасово окупованих територіях. 4 компанії зареєстровані у зонах активних бойових дій, де продовжують функціонувати державні електронні інформаційні ресурси. А 14 компаній розташовані на територіях можливих бойових дій.

Нагадаємо:

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт щодо введення заборони на купівлю сільськогосподарської землі іноземцями, які отримують громадянство України у спрощеному порядку.