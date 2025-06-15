У Кличка незаконно розірвали угоду з ФОПом, якому заблокували роботу парковки

Господарський суд Києва визнав недійсним односторонній правочин КП "Київтранспарксервіс" про дострокове розірвання угоди з підприємцем Ігорем Плєндуковим про надання в оренду паркувального майданчика.

Про це свідчить рішення суду від 9 червня.

У лютому 2024 "Київтранспарксервіс" передав у платну оренду ФОПу Плєндуков майданчик для паркування транспортних засобів за адресою: вул. Вершигори Петра, 2 (навпроти), Дніпровський район, м. Київ. Майданчик включає 405 місць для платного паркування автомобілів, а також 45 спеціальних місць для безплатного паркування авто, які перевозять осіб з інвалідністю.

За словами підприємця, він неодноразово з`являвся на паркувальний майданчик, щоб здійснювати господарську діяльність. Проте, за його інформацією, парковку самовільно займає Обслуговуючий кооператив "Гаражний кооператив автолюбителів "Дніпровський", який перешкоджає дільності Плєндукову.

У серпні підприємець звернувся до "Київтранспарксервісу", щоб той зупинив нарахування орендної плати, оскільки майданчик самовільно зайняв кооператив і підприємець був позбавлений можливістю користуватися парковкою.

У листопаді комунальне підприємство надіслало ФОПу лист-повідомлення від про дострокове розірвання угоди. Це обґрунтовувалося тим, що Плєндуков не виконував вимоги договору щодо здійснення своєчасної орендної оплати (заборгованість підприємця становила 563 тис грн).

Суд дійшов висновку, що кооператив з 2021 по 2024 року користування майданчиком для паркування без жодних на те підстав.

А щодо несплати орендної плати, то суд зауважив, що згідно з законодавством, "наймач звільняється від плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає". Тому визнав недійсним одностороннє дострокове розірвання угоди "Київтранспарксервісом".

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