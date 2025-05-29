"Дивляться в бік Азії": трейдери пшениці через обмеження експорту до ЄС шукають нові ринки

У перехідний період між старим і новим врожаєм ринок пшениці в Україні демонструє змішані сигнали, однак довгострокові перспективи є позитивними.

Про це повідомив аналітичний кооператив "Пуск", створений у рамках Всеукраїнської аграрної ради.

Водночас європейський ринок залишається проблемним для реалізації української пшениці.

"З 6 червня Україна повертається до довоєнної моделі торгівлі з ЄС — із митами та квотами, що суттєво обмежить експорт до Європи. Тому трейдери вже активно дивляться в бік Азії: Філіпіни, Індонезії, В’єтнаму, Бангладеш. У цих країнах українська пшениця має високий попит", – зазначили в "Пуску".

На думку експертів, аграріям не варто поспішати з форвардними контрактами, оскільки пропозиція залишається низькою і є потенціал до зростання ціни на $2–3 щотижня.

"На ринку фактично міжсезоння. Старий врожай майже відторговано — попит на нього є, але не такий значний. Ринок потрохи починає просідати. Минулого тижня було зафіксовано короткострокове падіння цін, але вже наприкінці тижня ринок повернувся до висхідного тренду", – розповіли аналітики.

На їхню думку, на тлі скорочення пропозицій на світовому ринку та погодних ризиків в основних країнах-виробниках, що зростають, зокрема в РФ та США, новий український урожай має всі шанси бути конкурентним.

"Погодні ризики значні. Ймовірно, пшениця в новому сезоні буде дорогою. Уже восени ми можемо вийти на рівні $230–240 за тонну третього класу, а в другій половині сезону — до $260", – прогнозують експерти.

Нагадаємо:

Європейський Союз вирішив відновити квоти на імпорт сільськогосподарських товарів з України, які були скасовані на початку повномасштабного вторгнення 2022 року для підтримки українських фермерів, оновлені обмеження набудуть чинності 6 червня.

Квоти стануть тимчасовим заходом, діятимуть до кінця 2025 року, і становитимуть 7/12 від звичайних річних обсягів. Наразі ЄС працює над переглядом поглибленої та всеохопної зони торгівлі між ЄС та Україною.

Україна попереджала, що скасування безмитної торгівлі з ЄС може мати "справді руйнівні" наслідки, особливо на тлі невизначеності щодо військової підтримки з боку США.