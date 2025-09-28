Компанію, яка видобуває граніт Токівського родовища, "виселяють" через змову

Господарський суд міста Києва визнав недійсним спеціальний дозвіл, наданий ТОВ "Токівський гранкар`єр" на видобування граніту Токівського родовища (Криворізький район Дніпропетровської області), та скасував його.

Про це свідчить рішення суду від 8 вересня.

Йдеться про південну частину ділянки "Водопад" Токівського родовища, яка знаходиться за 0,5 км від селища Токівське.

У 2021 році Держслужба геології та надр України на "Прозорро.продажі" оголосила про аукціон з продажу спецдозволу на користування надрами на цій ділянці зі стартовою ціною 2,3 млн грн.

У торгах взяли участь дві компанії: ПП "Техінвест МТ" (власником є поляк Кішкель Зенон, керівник Кирило Соловйов, раніше директором був його батько Олександр) та "Токівський гранкар`єр" Кирила Соловйова. Остання фірма стала переможцем, запропонувавши трохи більшу суму від вдаваного конкурента - 2,4 млн грн.

Пізніше Антимонопольний комітет встановив пов'язаність компаній і дійшов висновку, що були узгоджені антиконкурентні дії, а аукціон - спотворений. Відповідно було порушено законодавство про захист економічної конкуренції.

Зокрема, підприємства використовували одну і ту ж ІР-адресу під час оплати гарантійного забезпечення за участь в аукціоні; під час замовлення витягів із ЄДР; під час банківських операцій; під час доступу до електронних адрес; вони замовили витяги із ЄДР в один день та близький проміжок часу тощо.

АМКУ оштрафував компанії по 68 тис грн кожну.

Водночас суд встановив, що негативні наслідки укладеного договору між переможцем аукціону та Держгеонадра не усунуті, не дивлячись, що спецдозвіл був оплачений, та попри накладений штраф. І визнав недійсними:

результати аукціону,

договір купівлі-продажу спеціального дозволу,

сам спецдозвіл.

Рішення не набрало законної сили, згідно з даними Судової влади, подана апеляція.

