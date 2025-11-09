Суд вирішив, що держава відшкодує збитки ФОПу, у якого поліція вилучила деревину та вантажівки

Господарський суд міста Києва стягнув з держбюджету України на користь підприємця Андрія Коренчука 568 тис грн збитків, які він отримав після арешту поліцією деревини та вантажівок.

Про це свідчить рішення суду від 19 жовтня.

Як стверджує підприємець, у 2020 році у нього у місті Костопіль Рівненської області в рамках кримінального провадження поліція провела обшуки та вилучила 118 колод дубової деревини, які надалі зберігалися в ДП "Костопільський військовий лісгосп" та у ДП "Волинський військовий лісгосп".

Через кілька місяців він їх отримав, але деревина була значно пошкоджена і її не можна було використовувати в господарській діяльності. Вартість деревини знецінилась.

Крім того, у ФОП Коренчук поліція також вилучила КАМАЗ 4310 з краном-маніпулятором та MAN TGX 26440.

Як стверджує підприємець, неналежне зберігання вантажівок та їх тривале стояння без використання та обслуговування, призвели до корозії металевих деталей, зношенню гумових елементів, всиханню мастил і охолоджувальних рідин.

Загалом Коренчук оцінив збитки у розмірі 568 тис грн.

Суд зайняв позицію підприємця, і зобов'язав державу сплатити збитки.

"Суду складно пояснити, в чому полягав інтерес держави утримувати колоди дуба та автомобілі, що зберігалися просто неба та щоденно зіштовхувалися зі шкідливим впливом атмосферних опадів, після скасування такого арешту слідчим суддею", - йдеться в рішенні суду.

