Суд відібрав землю у двох київських кооперативів, які збирали гроші за автостоянку

Господарський суд міста Києва зобов'язав столичні кооперативи по експлуатації автостоянки "Дарниця" та "Восточний" повернути Київраді земельні ділянки, привівши їх у придатний для використання стан.

Про це свідчить рішення суду від 16 грудня.

Йдеться про частини земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:62:036:0055 загальною площею 3 га (кожен кооператив використовував приблизно 1,5 га) по вул. Попудренка, 50 (вул. Мурманська, 6, 6-а, 6-б, 6-г) у Деснянському районі Києва.

За даними Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київради, земельна ділянка огороджена парканом, охороняється. На ній функціонує платна автостоянка для автомобілів.

Як встановила прокуратура, кооперативи користуються ділянками безпідставно. Вони їх отримали ще за часів Радянського Союзу, але землі надавались в тимчасове користування та з умовою, що за першої вимоги міськвиконкому земельні ділянки повинні бути звільнені та приведені у належний стан.

Крім того, згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та комунального підприємства Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації", за адресою вул. Попудренка, 50 не зареєстровані нежитлові приміщення/будівлі на праві власності.

Суд наказав кооперативам звільнити земельні дільнки і повернути їх Київраді.

