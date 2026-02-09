Адвоката, який пропонував великі гроші голові Фонду держмайна, визнали неосудним

62-річного київського адвоката Миколу Топоркова визнали неосудним у справі про спробу підкупу голови Фонду державного майна України (ФДМУ).

Про це пише NGL.media.

За висновками судово-медичної експертизи, він не усвідомлював свої дії, коли пропонував хабар, тож Вищий антикорупційний суд (ВАКС) замість покарання відправив його на примусове лікування.

Адвоката Миколу Топоркова затримали ще у 2020 році під час спроби передати 200 тис. дол. тодішньому голові ФДМУ Дмитрові Сенниченку.

Це була перша частина хабаря, а загальна сума, за його словами, мала скласти 800 тис. дол. За ці гроші Топорков просив призначити своїх людей на посади керівників ПАТ "Черкасиобленерго" і АТ "Одеський припортовий завод".

У 2021 році Топорков уклав угоду із прокурором про визнання вини, що передбачала заміну реального ув'язнення на 5-річний іспитовий термін.

Проте ВАКС не затвердив цю угоду, визначивши її неспівмірною зі злочином. 200 тис. доларів, вилучених під час затримання, НАБУ передало на потреби однієї з військових частин ЗСУ.

Під час подальшого судового розгляду захист Топоркова долучав до справи документи про його поганий стан здоров'я – зокрема, діабет, перенесений інфаркт, онкологічне захворювання.

У 2023 році з'ясувалося, що Микола Топорков перебуває на стаціонарному психіатричному лікуванні. Тоді ж його адвокат додав до матеріалів справи висновок двох експертів Інституту судової психіатрії МОЗ України з підтвердженням психічного розладу у підсудного.

Судді ВАКС погодилися з клопотанням адвоката і призначили окрему судово-психіатричну експертизу, яка врешті також підтвердила, що Микола Топорков не міг усвідомлювати свої дії щонайменше з початку 2020 року. У зв'язку з цим ВАКС передав його під опіку сина на час розгляду справи.

Під час фінального засідання 23 січня 2026 року колегія суддів ВАКС визнала Миколу Топоркова неосудним, звільнивши від кримінальної відповідальності, і скасувала арешт на його майно.

При цьому судді постановили, що Топорков підлягає примусовій психіатричній госпіталізації.

Нагадаємо:

