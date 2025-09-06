Суд "вигнав" фермерів із самовільно зайнятої землі: допомогли супутникові знімки

Господарський суд Волинської області зобов`язав ФГ "Фермер Волині" звільнити самовільно зайняту земельну ділянку площею 4,5 га, на якій аграрії кілька років незаконно вели сільськогосподарську діяльність.

Про це свідчить рішення суду від 2 вересня.

Йдеться про ділянку сільськогосподарського призначення з кадастровим номером 0722885100:06:000:6269, що знаходиться на території Боратинської сільської ради Волинської області в селі Лучиці та перебуває у комунальній власності.

За даними прокуратури, ця земля обробляється фермерським господарством "Фермер Волині" єдиним масивом із суміжними ділянками за відсутності будь-яких рішень державної влади чи місцевого самоврядування про надання цієї землі у власність чи користування.

Прокуратура проаналізувала знімки супутника Sentinel-2 L2A, які підтвердили, що на ділянці аграрії обробляють та вирощують сільськогосподарські культури як мінімум з 2021 року і по теперішній час.

Такого висновку дійшов і Національний центр управління та випробувань космічних засобів Державного космічного агентства України

Те, що наразі земля засіяна пшеницею, підтвердили відділ земельних ресурсів, кадастру та екологічної безпеки, та комісія з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології Боратинської сільської ради.

На незаконну дільність ФГ "Фермер Волині" вказали й місцеві мешканці.

Водночас місцева влада довгий час не реагувала на порушення.

В результаті суд зобов'язав аграріїв звільнити самовільно зайняту ділянку.

ФГ "Фермер Волині" належить Анатолію Самолюку. Він також керує підприємством.

