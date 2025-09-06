Суд "вигнав" фермерів із самовільно зайнятої землі: допомогли супутникові знімки
Господарський суд Волинської області зобов`язав ФГ "Фермер Волині" звільнити самовільно зайняту земельну ділянку площею 4,5 га, на якій аграрії кілька років незаконно вели сільськогосподарську діяльність.
Про це свідчить рішення суду від 2 вересня.
Йдеться про ділянку сільськогосподарського призначення з кадастровим номером 0722885100:06:000:6269, що знаходиться на території Боратинської сільської ради Волинської області в селі Лучиці та перебуває у комунальній власності.
За даними прокуратури, ця земля обробляється фермерським господарством "Фермер Волині" єдиним масивом із суміжними ділянками за відсутності будь-яких рішень державної влади чи місцевого самоврядування про надання цієї землі у власність чи користування.
Прокуратура проаналізувала знімки супутника Sentinel-2 L2A, які підтвердили, що на ділянці аграрії обробляють та вирощують сільськогосподарські культури як мінімум з 2021 року і по теперішній час.
Такого висновку дійшов і Національний центр управління та випробувань космічних засобів Державного космічного агентства України
Те, що наразі земля засіяна пшеницею, підтвердили відділ земельних ресурсів, кадастру та екологічної безпеки, та комісія з питань земельних відносин, природокористування, сільського господарства та екології Боратинської сільської ради.
На незаконну дільність ФГ "Фермер Волині" вказали й місцеві мешканці.
Водночас місцева влада довгий час не реагувала на порушення.
В результаті суд зобов'язав аграріїв звільнити самовільно зайняту ділянку.
ФГ "Фермер Волині" належить Анатолію Самолюку. Він також керує підприємством.
