"Сірий" ринок електроніки зріс удвічі з початку великої війни – СЕО "Фокстроту"

Частка "сірого" ринку електроніки та побутової техніки від початку повномасштабного вторгнення виросла удвічі – до 25-30% у гривні та близько 10% в одиницях продукції, що є критичним для відповідального бізнесу.

Про це повідомив СЕО мережі "Фокстрот" Олексій Зозуля, передає "Інтерфакс-Україна".

"Якщо раніше ми бачили випадки з невидачею обов'язкового фіскального чеку і продажем товару без належного маркування переважно в онлайн-торгівлі, то зараз спостерігаємо цю тенденцію у фізичному ритейлі, "сірі" мережі якого активно розширюються", – розповів він.

За його словами, з початком війни тіньові гравці ринку скористалися ситуацією із тимчасовим мораторієм на перевірки, скасуванням ПДВ та мита на ввіз електроніки та побутової техніки і значно збільшили обсяги продажу "сірої" техніки в країні.

Після відновлення оподаткування такі гравці знайшли спосіб адаптувати свої схеми та продовжувати отримувати надприбутки.

"Прогнозоване скорочення обсягів "білого" ринку 2025 року, за умови збереження поточної ситуації, перевищить 40 млрд грн. Умовно кажучи, за відсутності реальних позитивних зрушень у цьому питанні кожна четверта одиниця техніки вартістю вище 10 тис. грн буде "сірою" або "чорною". Це будь-який товар, як-от кавомашини, смартфони, телевізори, велика побутова техніка тощо", – пояснив експерт.

При цьому левову частку "сірого" та "чорного" ринків складає техніка бренду Apple.

Так, у першому кварталі 2025 року 80% товарів Apple, або 5,5 тис. гаджетів, ввезено в Україну і реалізовано з порушеннями законодавства або зі зниженою вартістю, навів Зозуля дані оцінки офіційного дистриб’ютора Apple в Україні "ASBIS Україна".

Згідно з його даними, за перший квартал цього року контрабандно в країну ввезено товару Apple на 8,5 млрд грн проти 2,2 млрд грн офіційного імпорту. При цьому втрати бюджету від несплати ПДВ тільки за січень-березень сягнули 1,7 млрд грн.

Нагадаємо:

"Фокстрот" – одна з найбільших в Україні торговельних мереж за кількістю магазинів і обсягами продажу електроніки та побутової техніки.