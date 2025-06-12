"Серый" рынок электроники вырос вдвое с начала большой войны - СЕО "Фокстрота"

Доля "серого" рынка электроники и бытовой техники с начала полномасштабного вторжения выросла вдвое - до 25-30% в гривне и около 10% в единицах продукции, что является критическим для ответственного бизнеса.

Об этом сообщил СЕО сети "Фокстрот" Алексей Зозуля, передает "Интерфакс-Украина".

"Если раньше мы видели случаи с невыдачей обязательного фискального чека и продажей товара без надлежащей маркировки преимущественно в онлайн-торговле, то сейчас наблюдаем эту тенденцию в физическом ритейле, "серые" сети которого активно расширяются", - рассказал он.

По его словам, с началом войны теневые игроки рынка воспользовались ситуацией с временным мораторием на проверки, отменой НДС и пошлины на ввоз электроники и бытовой техники и значительно увеличили объемы продаж "серой" техники в стране.

После восстановления налогообложения такие игроки нашли способ адаптировать свои схемы и продолжать получать сверхприбыли.

"Прогнозируемое сокращение объемов "белого" рынка в 2025 году, при условии сохранения текущей ситуации, превысит 40 млрд грн. Условно говоря, при отсутствии реальных позитивных сдвигов в этом вопросе каждая четвертая единица техники стоимостью выше 10 тыс. грн будет "серой" или "черной". Это любой товар, например кофемашины, смартфоны, телевизоры, крупная бытовая техника и т.д.", - пояснил эксперт.

При этом львиную долю "серого" и "черного" рынков составляет техника бренда Apple.

Так, в первом квартале 2025 года 80% товаров Apple, или 5,5 тыс. гаджетов, ввезено в Украину и реализовано с нарушениями законодательства или по сниженной стоимости, привел Зозуля данные оценки официального дистрибьютора Apple в Украине "ASBIS Украина".

Согласно его данным, за первый квартал этого года контрабандно в страну ввезено товара Apple на 8,5 млрд грн против 2,2 млрд грн официального импорта. При этом потери бюджета от неуплаты НДС только за январь-март достигли 1,7 млрд грн.

Напомним:

"Фокстрот" - одна из крупнейших в Украине торговых сетей по количеству магазинов и объемам продаж электроники и бытовой техники.