Росія вранці атакувала склад Rozetka: загинув працівник, ще семеро – поранені

Вранці 1 серпня Росія вразила реактивним БпЛА склад компанії Rozetka на Київщині.

Про це повідомила співзасновниця компанії Ірина Чечоткіна.

Один працівник – Володимир Мельниченко – загинув. Ще семеро зараз у лікарні, один із них перебуває у важкому стані.

Загалом на момент російської атаки на складі працювали 270 людей.

"Ми забезпечимо постраждалих і їхні родини медичною, психологічною та матеріальною допомогою. На жаль, ніщо не поверне людину до життя. Усі наші думки та співчуття з родиною", – пише Чечоткіна.

Також вона запевнила, що компанія продовжує роботу та відновить склад.

Нагадаємо:

Кількість постраждалих внаслідок російських атак 1 серпня на Київщині зросла до 9, одна людина загинула.