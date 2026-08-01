Росія вранці атакувала склад Rozetka: загинув працівник, ще семеро – поранені
Росія атакувала склад Rozetka та вбила працівника
Фото: Фейсбук Ірини Чечоткіної
Вранці 1 серпня Росія вразила реактивним БпЛА склад компанії Rozetka на Київщині.
Про це повідомила співзасновниця компанії Ірина Чечоткіна.
Один працівник – Володимир Мельниченко – загинув. Ще семеро зараз у лікарні, один із них перебуває у важкому стані.
Загалом на момент російської атаки на складі працювали 270 людей.
"Ми забезпечимо постраждалих і їхні родини медичною, психологічною та матеріальною допомогою. На жаль, ніщо не поверне людину до життя. Усі наші думки та співчуття з родиною", – пише Чечоткіна.
Також вона запевнила, що компанія продовжує роботу та відновить склад.
Нагадаємо:
Кількість постраждалих внаслідок російських атак 1 серпня на Київщині зросла до 9, одна людина загинула.