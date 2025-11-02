Прокуратура не змогла відібрати у компанії Фісталя столичну землю для КМДА

Господарський суд міста Києва відмовив у позові прокуратури про повернення державі земельної ділянки площею 0,078 га на Подолі у Києві, яку орендує ТОВ "Дніпро-2002" Германа Фісталя.

Про це свідчить рішення суду від 15 жовтня.

Йдеться про ділянку (кадастровий номер 8000000000:85:321:0004) на вул. Кирилівській, 13-Є у Подільському районі столиці.

До 2020 року ТОВ "Олсі" зареєструвало за собою право власності на нежитлову будівлю площею 416 кв. м на вул. Кирилівській, 13-Є (колишня Фрунзе), яка пізніше перейшла у власність "Дніпро-2002".

У 2023 році Київська міськрада передала в оренду "Олсі" ділянку для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю. Надалі цю землю також стало орендувати "Дніпро-2002".

На думку прокуратури, Київрада під час прийняття рішення, яким затвердила проєкт землеустрою та передала "Олсі" в оренду на 15 років ділянку, порушила законодавство. Тому прокуратура вимагала, щоб "Дніпро-2002", яке наразі є орендарем, повернула землю державі в особі Київської міської (військової) держадміністрації.

Як з'ясувалося, ділянка входить до пам`ятки ландшафту та історії місцевого значення. Водночас норми законодавства не містять такого визначення, як "пам`ятка ландшафту та історії", і ця земля не внесена до Держреєстру нерухомих пам`яток України.

Крім того, суд встановив, що прокурор та представники КМДА не спростували факт приналежності ділянки до комунальної власності. А це свідчить, що регулювання земельних відносин в цьому випадку не в компетенції КМДА. Тому у позові було відмовлено.

Прокуратуру у суді представляла Світлана Долгорук, суддя - Людмила Пукшин.

Власником столичного "Дніпро-2002" через ТОВ "Допомога-І" є Герман Фісталь. Нещодавно НАБУ викрило угрупування Фісталя на завищенні цін медобладнання в закупівлях на 231 млн грн.

Нагадаємо:

Господарський суд міста Києва відмовив у задоволенні позову прокуратури, яка намагалася зобов'язати підприємця Костянтина Слєпухова звільнити орендоване кафе у "Києво-Могилянській академії".