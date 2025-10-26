Прокуратура не змогла "вигнати" ФОПа з орендованого кафе у Києво-Могилянській академії

Господарський суд міста Києва відмовив у задоволенні позову прокуратури, яка намагалася зобов'язати підприємця Костянтина Слєпухова звільнити орендоване кафе у "Києво-Могилянській академії".

Про це свідчить рішення суду від 20 жовтня.

У кінці 2023 року Фонд держмайна провів на "Прозорро.Продажі" аукціон щодо оренди нежитлового приміщення першого поверху навчального корпусу № 2, літера В, площею 90 м² у Києві на Контрактовій площі, 4, яке перебуває на балансі національного університету "Києво-Могилянська академія". Мета - розміщення закладу громадського харчування (їдальні, буфету, пекарні) в університеті.

Переможцем конкурсу став підприємець Слєпухов, який запропонував 35,5 тис орендної плати на місяць. З ним і було укладено договір оренди.

Прокуратура, яку у суді представляла Вікторія Павліченко, вважає, що угоду укладено з порушенням законодавства про освіту, адже орендоване приміщення використовується для діяльності, не пов`язаної із забезпеченням освітнього процесу. Тому прокуратура вимагала визнати договір недійсним та звільнити орендоване приміщення у Могилянці.

Як зауважила суддя Оксана Марченко, університет не торгує напоями та готовими стравами, і тому має право залучати на договірних умовах підприємців чи підприємства, які надають такі послуги.

І оскільки "Києво-Могилянська академія" не може самостійно забезпечити харчування навчального персоналу та студентів, то приміщення, яке за своїм призначенням є їдальнею, за погодження з Міносвіти правомірно передали в оренду для забезпечення освітнього процесу та обслуговування його учасників. Відповідно договір укладено без порушень закону, і таким чином вимоги прокуратури задоволенню не підлягають.

Господарський суд Києва також стягнув з Київської міської прокуратури на користь підприємця Костянтина Слєпухова 40 тис грн витрат на професійну правничу допомогу.

Нагадаємо:

У червні 2024 року Господарський суд міста Києва закрив справу про "виселення" трапезної "Академія Плюс" з орендованого приміщення Національного університету "Києво-Могилянська академія".