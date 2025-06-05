Wizz Air падає у штопор: акції компанії летять у прірву через масові простої літаків

Бюджетна авіакомпанія Wizz Air зазнала значного падіння прибутку через простої літаків, які очікують на ремонт двигунів, що спричинило обвал її акцій на 23%.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Станом на 9 травня компанія мала 37 літаків, що не використовуються. До кінця першої половини фінансового 2026 року очікується, що 34 літаки залишаться на землі — середній термін ремонту складає близько 300 днів.

Ці проблеми виникли через дефекти в двигунах Pratt & Whitney, які належать компанії RTX, що обмежило можливість Wizz Air нарощувати кількість рейсів. За останній рік компанія вже двічі попереджала про зниження прибутків.

Генеральний директор Wizz Air Йожеф Вараді заявив в інтерв’ю Reuters, що ремонтні труднощі з двигунами впливатимуть на авіакомпанію ще протягом 2–3 років.

"У нас вже є більше року досвіду роботи в унікальних умовах — ситуації, коли попит перевищує пропозицію", — додав Вараді у своїй заяві в четвер.

Операційний прибуток за фінансовий рік, що завершився 31 березня, впав на 61,7% і склав 167,5 млн євро, що значно менше за прогнози аналітиків (246 млн євро).

Акції Wizz Air, що торгуються на Лондонській біржі, впали на 26%. За останній рік ціна акцій знизилася на 48%, і компанія залишається найгіршим гравцем серед європейських авіакомпаній за цим показником.

Новини про проблеми Wizz Air негативно вплинули і на інші авіакомпанії: акції Lufthansa, easyJet і IAG (власник British Airways) знизилися на 1,5–2,7%.

Нагадаємо:

Збільшення кількості війн стає все більшим тягарем для операційної діяльності та прибутковості авіакомпаній, кажуть керівники галузі, адже перевізники мають справу з ракетами, дронами, закриттям повітряного простору, підробкою координат і випадками збиття пасажирських літаків.