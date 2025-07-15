Wizz Air Abu Dhabi прекращает работу: в чем причина

Венгерская авиакомпания Wizz Air закроет свое совместное предприятие в Абу-Даби - Wizz Air Abu Dhabi в сентябре.

Об этом пишет Центр транспортных стратегий.

"Мы прошли огромный путь на Ближнем Востоке и гордимся тем, чего мы достигли. Однако условия работы значительно изменились", - заявил гендиректор перевозчика Йожеф Варади.

По его словам,ограничения в цепочке поставок, геополитическая нестабильность и ограниченный доступ к рынку существенно усложнили возможность поддерживать первоначальные амбиции компании.

Отмечается, что Wizz Air Abu Dhabi была создана в январе 2021 года. Сейчас перевозчик выполняет 148 еженедельных вылетов из аэропорта Абу-Даби (AUH) по 25 направлениям. Семнадцать из этих маршрутов пока не обслуживаются другими авиакомпаниями (включая Астану, Кишинев и Ташкент).

Сообщается, чтополеты будут прекращены с 1 сентября.

Напомним:

В начале июня авиакомпания Wizz Air потерпела значительное падение прибыли из-за простоев самолетов, ожидающих ремонта двигателей, что привело к обвалу ее акций на 23%.