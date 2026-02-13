Польські виробники молока занепокоєні риторикою колег з України про "навалу" імпорту сиру

Польська асоціація виробників молочної продукції (ZPPM) висловлює занепокоєння риторикою українських колег щодо "навали" імпорту польського сиру на внутрішньому ринку України і попереджає про ризики виникнення нових торгових бар'єрів.

Про це пише польське профільне видання AgroNews.com.pl, передає "Інтерфакс-Україна".

"Використання терміну "наводнення ринку" є дуже ризикованим. Ця фраза може спонукати владу до неформальних адміністративних кроків — додаткових перевірок, затягування митного оформлення або інших бар'єрів, навіть якщо офіційно це не називатиметься обмеженням імпорту", – заявив президент ZPPM Марцин Гідзик.

За його словами, торговельні відносини слід будувати з огляду на майбутній вступ України до ЄС, який може відбутися вже у 2027 році, тому варто уникати криз, викликаних "емоційною риторикою".

У ZPPM вважають, що найбільш реальним сценарієм підтримки українського ринку має бути підтримка українських виробників через позитивні стимули, зокрема, дотації на продаж українських сирів, програми промоції місцевих продуктів, пріоритет у закупівлях для державних установ.

Нагадаємо:

Спілка молочних підприємств України (СМПУ) повідомляла, що частка імпортних сирів на українському ринку у 2025 році зросла з 38 до 45% і продовжує збільшуватись.

Українські виробники закликали уряд до негайних заходів, зокрема, запустити підтримку для вітчизняних молокозаводів, стимулювати попит на продукти вітчизняного виробництва і посилити конкурентоспроможність вітчизняного молочного сектора.