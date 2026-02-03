Виробники сирів просять захистити ринок: частка імпорту зросла до 45%

Частка імпортних сирів на українському ринку у 2025 році зросла з 38 до 45% і продовжує збільшуватись: якщо ситуація не зміниться, то вже березні-квітні 2026 року українські виробники матимуть менше половину ринку.

Про це заявив виконавчий директор Спілки молочних підприємств України (СМПУ) Арсен Дідур.

"Нинішній тренд на ринку сирів становить загрозу для харчової безпеки України й потребує оперативної реакції уряду. Якщо з політичних міркувань антисубсидіарні розслідування проти виробників ЄС, насамперед Польщі, не мають перспективи, варто зосередитись на активізації державної підтримки українських виробників", – відзначив виконавчий директор СМПУ.

За даними спілки, обсяг імпорту сичужного сиру в Україну у 2025 році зріс на 13% і становив 32,9 тис. т., в тому числі твердого сиру 15,8 тис. т. (+14%).

Наразі на розгляді уряду перебуває ініціатива СМПУ щодо збільшення компенсації в рамках програми "Національний кешбек" для сирів українського виробництва з 10% до 20%.

При цьому пропонується знизити або скасувати компенсацію за іншу молочну продукцію, яка не має такої гострої конкуренції з імпортом.

Нагадаємо:

13 січня міністр економіки Олексій Соболев заявив, що у 2026 році уряд очікує дещо менше фінансування програми "Національний кешбек", ніж у 2025-му (коли було витрачено 5,7 млрд грн), тому планується перехід до точкової підтримки критично важливих галузей.

В Україні споживання сиру зросло, проте основне зростання припало на імпортну продукцію.