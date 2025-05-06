Польские перевозчики готовят протест: в своих проблемах обвиняют украинских коллег
Польские перевозчики анонсировали проведение акции протеста возле пункта пропуска "Дорогуск", одного из ключевых на польско-украинской границе.
Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на заявку на протест, которую подал Комитет защиты транспортных перевозчиков и работодателей Республики Польша.
Причина предстоящего митинга - растущее недовольство условиями работы и доходами.
Польские транспортники в очередной раз указывают на украинских коллег как источник своих проблем, обвиняя их в снижении ставок на перевозки и вытеснении с рынка.
"Власти игнорируют наши обращения, поэтому мы вынуждены действовать самостоятельно. Цель - восстановить равновесие в сфере грузоперевозок, нарушенное после отмены системы разрешений для украинских компаний", - говорится в заявлении Комитета.
Конкретная дата начала акции пока не обнародована.
Напомним:
В 2024 году польская сторона ограничивала въезд и выезд украинских грузовиков.