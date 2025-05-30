Виробник засобу "Ротокан" отримав штраф за оманливу інформацію на упаковці

Антимонопольний комітет України визнав, що ДП "Експериментальний завод медичних препаратів ІБОНХ НАН України" вчинило порушення у вигляді поширення інформації, що вводить в оману.

Про це йдеться на сайті АМКУ.

Зазначається, що справа розпочата за заявою АТ "Лубнифарм".

Комітет встановив, що цей виробник поширює оманливу інформацію вказуючи на упаковці та етикетці флакону косметичного засобу під назвою "Ротокан" (рідина по 50 мл) таких відомостей: "при запальних захворюваннях слизової оболонки порожнини рота (афтозний та інші стоматити, виразково – некротичний гінгівостоматит). Компоненти засобу сприяють зміцненню ясен та швидкому загоєнню ранок та мікроссадин у порожнині рота".

За інформацією Міністерства охорони здоров’я України, із властивостей, які поширюються на упаковці та етикетці флакону косметичного засобу "Ротокан" в графі "рекомендації щодо застосування", прослідковується його фармакологічна дія.

В АМКУ зазначили, що виріб, що позиціонується як такий, що має зазначені властивості, не може бути віднесений до косметичних засобів, оскільки така продукція підпадає під дію Закону України "Про лікарські засоби" і повинна бути внесена до Державного реєстру лікарських засобів.

Комітет повідомляє, що належних доказів на підтвердження властивостей косметичного засобу "Ротокан" підприємство не надало.

"Повідомлення на упаковці та етикетці флакону цього засобу інформації про його властивості може вплинути на наміри споживачів щодо придбання такої продукції, що підтверджується результатами опитування", – йдеться в повідомленні.

Комітет визнав такі дії виробника "Ротокана" порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та оштрафував його на 172 250 грн.

Також Комітет зобов’язав підприємство припинити дії у вигляді поширення інформації, що вводить в оману.

Нагадаємо:

Антимонопольний комітет України оштрафував компанію "Леруа Мерлен Україна" (французька мережа гіпермаркетів товарів для дому та ремонту) на 1 млн грн.

В повідомленні йдеться, що "Леруа Мерлен Україна" у 2024 році двічі не надала запитувану інформацію на вимоги державного уповноваженого.